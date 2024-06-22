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Денисов Иван Михайлович

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Денисов Михаил Ермилович

Мать: Денисова Анастасия Зиновьевна

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
1867

Жена: Денисова (Петрушина) Соломония Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1888 ст.

Дочь: (Денисова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Денисова (Петрушина) Соломония Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1889 ст.

Сын: Денисов Илья Иванович

Мать ребёнка: Денисова (Петрушина) Соломония Федоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Жена: Денисова Марина Борисовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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