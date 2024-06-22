Денисов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
21.04.1888 ст.
Дочь: (Денисова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Денисова (Петрушина) Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1889 ст.
Мать ребёнка: Денисова (Петрушина) Соломония Федоровна
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Смерть
Неизвестно