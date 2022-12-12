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- Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

13.02.1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Вычислено 1787 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: - Яков Антипов

Отец ребёнка: - Антип Алексеев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Антип Алексеев

Смерть
13.02.1823 ст.
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