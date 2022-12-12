- Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти13.02.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Сын: - Яков Антипов
Отец ребёнка: - Антип Алексеев
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Антип Алексеев
Смерть
13.02.1823 ст.