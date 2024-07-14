Кутузова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутузов Степан Исаев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кутузов Савелий Степанович
Отец ребёнка: Кутузов Степан Исаев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кутузов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Кутузов Степан Исаев
Смерть
Неизвестно