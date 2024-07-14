Кутузов Михаил Степанович 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутузов Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кутузов Степан Исаев

Мать: Кутузова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кутузова Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Кутузова Татьяна

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кутузов Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Кутузова Татьяна

Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

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