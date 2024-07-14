Кутузов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кутузов Степан Исаев
Мать: Кутузова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кутузова Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Кутузова Татьяна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кутузов Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Кутузова Татьяна
Смерть
Неизвестно