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Демин Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

20.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Демин Иван Дементьевич

Мать: Анна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
08.12.1850

Сын: Демин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1852

Сын: Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1853

Сын: Демин Евграф Георгиевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1855

Сын: Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
07.06.1862

Дочь: (Демина) Феодосья Георгиевна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.10.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
22.10.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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