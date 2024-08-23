Демин Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти20.10.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Демин Иван Дементьевич
Мать: Анна Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 10.08.1850
Жена: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
08.12.1850
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
08.05.1852
Сын: Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
23.12.1853
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
30.11.1855
Сын: Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
07.06.1862
Дочь: (Демина) Феодосья Георгиевна
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Смерть
20.10.1898
Похороны
22.10.1898