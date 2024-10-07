Демин Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1850
Дата смертиПосле 26.05.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1850
Отец: Демин Георгий Иванович
Мать: Пелагея Никитична
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.12.1850
Бракосочетание
20.11.1871
Рождение ребёнка
26.10.1872
Мать ребёнка: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
13.06.1884
Дочь: (Демина) Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1888
Дочь: (Демина) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна
Смерть
После 26.05.1888