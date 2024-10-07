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Демин Николай Георгиевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.12.1850

Дата смерти

После 26.05.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1850

Отец: Демин Георгий Иванович

Мать: Пелагея Никитична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.12.1850
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.11.1871

Жена: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1872

Сын: Демин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: (Демина) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1888

Дочь: (Демина) Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Демина (Кузнецова) Прасковья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.05.1888

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