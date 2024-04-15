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Рудоменко Матрона Степановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.10.1900 ст.

Дата смерти

06.06.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1900 ст.

Отец: Рудоменко Степан Григорьевич

Мать: Рудоменко Христина Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D3-T?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.06.1902 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9T-T?i=608&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.06.1902 ст.
на кладбище д. Кровной
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