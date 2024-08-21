Данилов Петр Христофоров
Место рождения
Дата рождения01.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1905
Мать ребёнка: Данилова Акилина Матвеева
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: (Данилова) Дарья Петровна
Мать ребёнка: Данилова Акилина Матвеева
Рождение ребёнка
05.09.1911
Мать ребёнка: Данилова Акилина Матвеева
Смерть
Неизвестно