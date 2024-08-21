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Данилов Петр Христофоров

Место рождения

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884

Отец: Данилов Христофор Данилович

Мать: Данилова Агафья Сергеева

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Акилина Матвеева

Рождение ребёнка
25.02.1905

Сын: Данилов Иван Петрович

Мать ребёнка: Данилова Акилина Матвеева

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: (Данилова) Дарья Петровна

Мать ребёнка: Данилова Акилина Матвеева

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1911

Сын: Данилов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Данилова Акилина Матвеева

Неприк, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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