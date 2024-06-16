Бадулина Софья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Бадулин Кирилл Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бадулина Устинья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Бадулин Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Бадулина Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич
Смерть
Неизвестно