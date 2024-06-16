Бадулина Софья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадулина Софья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадулин Лаврентий Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Бадулин Кирилл Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бадулина Устинья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Бадулин Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Бадулина Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бадулин Лаврентий Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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