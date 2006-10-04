Уколова (Белоусова) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова (Белоусова) Елизавета Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1923

Дата смерти

04.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
1954 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

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ОК
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Место
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Рождение
16.11.1923

Отец: Белоусов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1952

Дочь: Добрачева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович

Рождение ребёнка
30.07.1954

Дочь: Дамирова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович

Рождение ребёнка
23.02.1956

Дочь: Попкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович

Рождение ребёнка
14.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уколов Иван Степанович

Смерть
04.10.2006
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