Уколова (Белоусова) Елизавета Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1923
Дата смерти04.10.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923
Отец: Белоусов Семен
Рождение ребёнка
05.07.1952
Дочь: Добрачева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович
Рождение ребёнка
30.07.1954
Дочь: Дамирова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.02.1956
Дочь: Попкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович
Рождение ребёнка
14.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уколов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2006