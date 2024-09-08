Желамская Ефросинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желамская Ефросинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желамский Владимир Федотович

Отец ребёнка: Желамский Федот Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желамский Олег Федотович

Отец ребёнка: Желамский Федот Никитич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Федот Никитич

Смерть
Неизвестно

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