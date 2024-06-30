Дмитриева Пелагея Дорофеевна (Федоровна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти17.09.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дмитриев Григорий Гавриилович
Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дмитриев Стефан Гавриилович
Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович
Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ананьина (Дмитриева) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович
Место жительства
1849
Смерть
17.09.1893
от горячки