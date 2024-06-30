Дмитриева Пелагея Дорофеевна (Федоровна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Пелагея Дорофеевна (Федоровна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

17.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дмитриев Григорий Гавриилович

Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дмитриев Стефан Гавриилович

Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитриев Матфей Гавриилович/Гаврилович

Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ананьина (Дмитриева) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Дмитриев Гавриил (Гаврила) Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
17.09.1893
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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