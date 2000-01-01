Русанов Карл (Николай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1958
ст.Ояш, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русанова Альбина Георгиевна
ст.Ояш, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русанова Альбина Георгиевна
ст.Ояш, Новосибирская обл.
Смерть
Неизвестно