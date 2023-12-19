Боровкова Матрёна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.
Сын: Боровков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович
Рождение ребёнка
31.10.1891 ст.
Дочь: Киселёва (Боровкова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Киселёва (Боровкова) Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.
Дочь: Боровкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Дочь: Боровкова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович
Смерть
Неизвестно