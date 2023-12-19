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Боровкова Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
08.01.1889 ст.

Муж: Боровков Василий Самсонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.

Сын: Боровков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1891 ст.

Дочь: Киселёва (Боровкова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Киселёва (Боровкова) Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.

Дочь: Боровкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Дочь: Боровкова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Боровков Василий Самсонович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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