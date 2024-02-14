Мазитова (Сафьянурова) Туташ Мирсаяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1955
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сафьянуров Мирсаян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Мазитова) Фатима
Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: (Мазитова) Саима
Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
09.11.1912
Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич
Рождение ребёнка
01.05.1915
Сын: Мазитов Талгат
Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич
Рождение ребёнка
24.12.1917
Сын: Мазитов Рафат
Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич
Смерть
1955