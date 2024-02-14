Мазитова (Сафьянурова) Туташ Мирсаяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова (Сафьянурова) Туташ Мирсаяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сафьянуров Мирсаян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Мазитова) Фатима

Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич

Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: (Мазитова) Саима

Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич

Бракосочетание
1910

Муж: Мазитов Тимирбай Минибаевич

Рождение ребёнка
09.11.1912

Сын: Мазитов Фуат Тимербаевич

Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич

Рождение ребёнка
01.05.1915

Сын: Мазитов Талгат

Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич

Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Мазитов Рафат

Отец ребёнка: Мазитов Тимирбай Минибаевич

Смерть
1955

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