Кокоулин Валерий Антонович
Место рожденияп. Пашия, Пермский край
Дата рождения13.09.1926
Дата смерти22.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
04.10.1949
Дочь: Кузнецова (кокоулина) Нэля Валерьевна
Мать ребёнка: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1954
Дочь: Лопатина (кокоулина) Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна
Смерть
22.10.1996