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Кокоулин Валерий Антонович

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Место рождения

п. Пашия, Пермский край

Дата рождения

13.09.1926

Дата смерти

22.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Пашия, Пермский край
Бракосочетание
1948

Жена: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1949

Дочь: Кузнецова (кокоулина) Нэля Валерьевна

Мать ребёнка: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1954

Дочь: Лопатина (кокоулина) Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Кокоулина (михалева) Екатерина Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
22.10.1996
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
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