Захаров Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Марина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Захаров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Наседкина Марина Спиридоновна

Рождение ребёнка
17.04.1952

Дочь: Соколова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Наседкина Марина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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