Калинина Дарья Исаева
Место рождения
Дата рождения1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Василий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Калинина) Катерина
Отец ребёнка: Калининъ Василий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Калинина) Анна
Отец ребёнка: Калининъ Василий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Калининъ Федоръ
Отец ребёнка: Калининъ Василий