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Калинина Дарья Исаева

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Василий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Калинина) Катерина

Отец ребёнка: Калининъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Калинина) Анна

Отец ребёнка: Калининъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Калининъ Федоръ

Отец ребёнка: Калининъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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