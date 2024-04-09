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Дерябина Дарья Алексеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Алексей Леонтьевич

Мать: (Батракова) Ирина Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.

Дочь: (Дерябина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.

Сын: Дерябин Илья Семенович

Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
До 1879

Муж: Дерябин Семен Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1879 ст.

Сын: Дерябин Василий Семенович

Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Дочь: (Дерябина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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