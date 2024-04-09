Дерябина Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Алексей Леонтьевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.
Дочь: (Дерябина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1877 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович
Бракосочетание
До 1879
Рождение ребёнка
04.03.1879 ст.
Сын: Дерябин Василий Семенович
Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Дочь: (Дерябина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Дерябин Семен Петрович
Смерть
Неизвестно