Артемьева Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Екатерина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Агапья Илларионовна

Отец ребёнка: Артемьев Илларион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Илларион Степанович

Рождение ребёнка
?.10.1861

Сын: Артемьев Сергей Илларионович

Отец ребёнка: Артемьев Илларион Степанович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1863 ст.

Сын: Артемьев Ефим Илларионович

Отец ребёнка: Артемьев Илларион Степанович

Смерть
Неизвестно

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