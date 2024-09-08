Артемьева Екатерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Агапья Илларионовна
Отец ребёнка: Артемьев Илларион Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.10.1861
Сын: Артемьев Сергей Илларионович
Отец ребёнка: Артемьев Илларион Степанович
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1863 ст.
Сын: Артемьев Ефим Илларионович
Отец ребёнка: Артемьев Илларион Степанович
Смерть
Неизвестно