Ибрагимов Шамиль Назимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авилова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авилова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
29.05.2008
Дочь: Ибрагимова Алина Шамилевна
Мать ребёнка: Ибрагимова (Гаджиева) Камила МагомедЭминовна
Рождение ребёнка
07.05.2023
Дочь: Ибрагимова Альбина Шамилевна
Мать ребёнка: Авилова Татьяна Павловна