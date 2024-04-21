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Ибрагимов Шамиль Назимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ШИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1983

Отец: Ибрагимов Назим Магомед-Саидович

Мать: Ибрагимова Светлана Магомед-Расуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авилова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авилова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
29.05.2008

Дочь: Ибрагимова Алина Шамилевна

Мать ребёнка: Ибрагимова (Гаджиева) Камила МагомедЭминовна

Рождение ребёнка
07.05.2023

Дочь: Ибрагимова Альбина Шамилевна

Мать ребёнка: Авилова Татьяна Павловна

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