Лыскова Анна Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лысков Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Лысков Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лысков Евдоким Прокопьевич
Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич
Смерть
Неизвестно