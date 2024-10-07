Лыскова Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыскова Анна Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысков Прокопий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Волковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лысков Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Лысков Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лысков Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич

Волковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лысков Евдоким Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысков Прокопий Васильевич

Волковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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