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Кривошеина Мария Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1881 ст.

Дочь: Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.

Дочь: Кривошеина Неонила Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.07.1889 ст.

Дочь: Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.01.1891 ст.

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.04.1893 ст.

Сын: Кривошеин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Семён Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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