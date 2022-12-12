Кривошеина Мария Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1881 ст.
Дочь: Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.
Дочь: Кривошеина Неонила Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.07.1889 ст.
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.01.1891 ст.
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1896 ст.
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Кривошеин Семён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно