Пальгина Пелагея Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Пальгин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Пальгина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Пальгин Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
18.06.1956
Дочь: Блинова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно