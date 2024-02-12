Пальгина Пелагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальгина Пелагея Даниловна

Пальгина Пелагея Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Пальгин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Пальгин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Пальгина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Пальгин Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.06.1956

Дочь: Блинова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Пальгин Андрей Максимович

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгин Андрей Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close