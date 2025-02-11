Дементий Архипов 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементий Архипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1775, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1843, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Давыд Дементьев1797 г.р.
Сидор ДементьевДо 1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Давыд Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Сидор Дементьев

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1843
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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