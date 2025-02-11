Дементий Архипов
мужской, родился 1775, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1843, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Давыд Дементьев1797 г.р.
Сидор ДементьевДо 1805 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Давыд Дементьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Сидор Дементьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843
Место жительства
1850