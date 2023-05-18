Leitis ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leitis ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Leitis Otto

Мать: Leitis Karlīne

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