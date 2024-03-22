Антипина (Басалаева) Матрена
Место рождения
Дата рождения04.11.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1834
Отец: Басалаевъ Карпъ
Мать: Басалаева Афимья
Бракосочетание
29.04.1856
Муж: Антипинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
14.10.1857
Дочь: Антипина Прасковья
Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
10.06.1860
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
21.06.1864
Сын: Антипинъ Евсѣй
Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Антипинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ