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Антипина (Басалаева) Матрена

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1834

Отец: Басалаевъ Карпъ

Мать: Басалаева Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.04.1856

Муж: Антипинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
14.10.1857

Дочь: Антипина Прасковья

Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1860

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1864

Сын: Антипинъ Евсѣй

Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Антипинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антипинъ Никифоръ

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