Карнаухов Сысой Васильевич
мужской, родился Около 1808, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1829
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Карнаухов Василий Иванович
Мать: не указана
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1829
Смерть
После 1829