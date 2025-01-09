Карнаухов Сысой Васильевич Около 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Карнаухов Сысой Васильевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1808, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1829

Отец
Карнаухов Василий ИвановичОколо 1777 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Карнаухов Василий Иванович

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1829

Смерть
После 1829

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