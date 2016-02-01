Атаджанов Давид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаджанов Давид Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2016

Отец: Атаджанов Сергей

Мать: Атаджанова Мария

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