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Подлеснов Василий Кириллов

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Подлеснов Кирилл (Кирей) Ефимов

Мать: Подлеснова Настасья Андреева

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Подлеснова) Степанида Васильева

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1783

Сын: Подлеснов Кондратий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1816

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