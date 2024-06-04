Подлеснов Василий Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Подлеснова) Степанида Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1783
Сын: Подлеснов Кондратий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1816