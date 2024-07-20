Моисеичев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти17.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Юдина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Ширяева Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Морозова Галина Александровна
Мать ребёнка: Ширяева Агрофена Васильевна
Смерть
17.08.1942