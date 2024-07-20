Моисеичев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеичев Александр Николаевич

Моисеичев Александр Николаевич

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Агрофена Васильевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Юдина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Ширяева Агрофена Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Морозова Галина Александровна

Мать ребёнка: Ширяева Агрофена Васильевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
17.08.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.