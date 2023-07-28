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Охлопкова Мария Федоровна

Место рождения

Панфилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Панфилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
05.02.1897

Муж: Охлопков Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1897

Дочь: (Охлопкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.08.1900

Дочь: (Охлопкова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1904

Дочь: (Охлопкова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Охлопков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: (Охлопкова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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