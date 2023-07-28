Охлопкова Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1897
Рождение ребёнка
29.10.1897
Дочь: (Охлопкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1900
Дочь: (Охлопкова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1904
Дочь: (Охлопкова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1907
Сын: Охлопков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: (Охлопкова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно