Долгов Киприан (Куприян) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиПосле 16.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: Долгов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Долгов Василий Киприанович
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Рождение ребёнка
1915
Сын: Долгов Емельян Киприанович
Мать ребёнка: Долгова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Прасковья
Смерть
После 16.06.1933