Долгов Киприан (Куприян) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Киприан (Куприян) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

После 16.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Долгов Петр Иванович

Мать: Долгова Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Долгов Василий Киприанович

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Долгов Емельян Киприанович

Мать ребёнка: Долгова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Прасковья

Смерть
После 16.06.1933
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