Трунов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунов Николай Иванов

Трунов Николай Иванов

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Трунов Афанасий Николаев

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Трунова Елена Николаева

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Трунов Федор Николаев

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.01.1831 ст.

Жена: Трунова Прасковья Захарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Трунов Аким Николаев

Мать ребёнка: Трунова Прасковья Захарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Трунов Игнат Николаев

Мать ребёнка: Трунова Прасковья Захарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close