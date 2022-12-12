Трунов Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Трунова Елена Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.01.1831 ст.
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Трунов Аким Николаев
Мать ребёнка: Трунова Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Трунова Прасковья Захарова