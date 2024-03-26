Латынцева (--) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латынцева (--) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латынцев Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.11.1895

Дочь: Латынцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Латынцев Сергей Афанасьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
18.11.1897

Дочь: Латынцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Латынцев Сергей Афанасьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Латынцев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Латынцев Сергей Афанасьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
1904
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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