Латынцева (--) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1895
Дочь: Латынцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Латынцев Сергей Афанасьевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
18.11.1897
Дочь: Латынцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Латынцев Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Латынцев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Латынцев Сергей Афанасьевич
Поручитель
1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно