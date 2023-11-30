Пирожкова (Мельникова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пирожков Юрий
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пирожков Юрий
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ланцова (Пирожкова) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Пирожков Юрий
Смерть
Неизвестно