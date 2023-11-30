Пирожкова (Мельникова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова (Мельникова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожков Юрий

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пирожков Юрий

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ланцова (Пирожкова) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Пирожков Юрий

Смерть
Неизвестно

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