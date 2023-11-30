Пирожков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожков Юрий

Пирожков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова (Мельникова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирожкова (Мельникова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ланцова (Пирожкова) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Пирожкова (Мельникова) Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.