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Федул Ефремович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: ?

Мать: Пелагея Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Федуловна

Мать ребёнка: Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Феоктист Федулович

Мать ребёнка: Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акилина Федуловна

Мать ребёнка: Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фомина Агафья Федуловна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Куликова Ксения Федуловна

Мать ребёнка: Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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