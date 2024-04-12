Федул Ефремович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: ?
Мать: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Федуловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Феоктист Федулович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акилина Федуловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фомина Агафья Федуловна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Куликова Ксения Федуловна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно