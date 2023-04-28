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Пелагея Федоровна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Елистрат Лукич

Отец ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ерофей Лукич

Отец ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Артемий Лукич

Отец ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Ефремович

Отец ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Федул Ефремович

Отец ребёнка: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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