Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Елистрат Лукич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ерофей Лукич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Артемий Лукич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Ефремович
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федул Ефремович
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно