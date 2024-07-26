Денисова (Дубровина) Екатерина Александрова
Место рождения
Дата рождения1823 или 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1832 ст.
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Денисова Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Рождение ребёнка
1863
Сын: Денисов Григорий Степанов
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Рождение ребёнка
До 1867
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Рождение ребёнка
17.07.1870 ст.
Отец ребёнка: Денисов Степан Петров
Смерть
Неизвестно