Денисова (Дубровина) Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Дубровина) Екатерина Александрова

Денисова (Дубровина) Екатерина Александрова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823 или 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1832 ст.

Отец: Дубровин Александр Андреев

Мать: Дубровина Параскева Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Денисов Степан Петров

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Денисов Сергей Степанов

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Денисов Иван Степанов

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Денисова Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Денисов Матвей Степанов

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Денисов Григорий Степанов

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Денисов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1870 ст.

Сын: Денисов Илья Степанов

Отец ребёнка: Денисов Степан Петров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.