Дегтерëв Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1985
Дочь: Попова (Дегтерëва) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Дегтерëва (Сафонова) Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
?.06.1987
Мать ребёнка: Дегтерëва (Сафонова) Марина Сергеевна