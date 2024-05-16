Дегтерëв Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дегтерëв Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтерëва (Сафонова) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
04.08.1985

Дочь: Попова (Дегтерëва) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Дегтерëва (Сафонова) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.06.1987

Сын: Дегтерëв Артëм Сергеевич

Мать ребёнка: Дегтерëва (Сафонова) Марина Сергеевна

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