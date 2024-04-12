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Дьяконов Иван Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

11.05.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1806

Сын: Дьяконов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Дьконов Николай Иванов

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1808

Сын: Дьяконов Семен Иванов

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1809

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1811

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1812

Сын: Дьяконов Иван Иванов

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1814

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1814

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1815

Сын: Дьяконов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1815

Сын: Дьяконов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Анисья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.05.1852
Причина смерти: водянкою
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