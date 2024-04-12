Дьяконов Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти11.05.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
28.11.1806
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1808
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1809
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
29.11.1811
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
28.12.1812
Сын: Дьяконов Иван Иванов
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1814
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1814
Дочь: Праскева Иванова
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1815
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1815
Мать ребёнка: Дьяконова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяконова Анисья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1852
Причина смерти: водянкою