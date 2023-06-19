Дьяконова (-) Анисья Иванова
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти05.05.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1806
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
26.04.1808
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
08.05.1809
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
29.11.1811
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
28.12.1812
Сын: Дьяконов Иван Иванов
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
15.10.1814
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
19.10.1814
Дочь: Праскева Иванова
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
30.10.1815
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Рождение ребёнка
30.10.1815
Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1844
Причина смерти: чахоткою