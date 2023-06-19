Дьяконова (-) Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (-) Анисья Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

05.05.1844

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1806

Сын: Дьяконов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Дьконов Николай Иванов

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1808

Сын: Дьяконов Семен Иванов

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1809

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1811

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1812

Сын: Дьяконов Иван Иванов

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1814

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1814

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1815

Сын: Дьяконов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1815

Сын: Дьяконов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Дьяконов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Иван Семенов

Смерть
05.05.1844
Причина смерти: чахоткою