Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1748 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
26.01.1748 ст.
Отец: Тимофей Федорович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1748 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 19 Кол-во листов: 205 Даты документов: Раздел описи: 1748 стр. 43
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 6 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 7 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты доку... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1767
Рождение ребёнка
14.08.1765 ст.
Сын: Авраам Петрович
Мать ребёнка: Аксинья / Ксения Даниловна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Аксинья / Ксения Даниловна
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Аксинья / Ксения Даниловна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 14 возраст по нынешней ревизии (1782) - 33 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Аксинья / Ксения Даниловна
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 48 лет, жена - Ксения Даниловна, 45 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 50 лет, жена - Ксения Даниловна, 47 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 48 лет, жена - Ксения Даниловна, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830