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Ворначёв Сергей Николаевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ворначёв Николай Андреевич

Мать: Ворначёва Анна Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ворначёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ворначёва Пелагея Семёновна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Ворначёв Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Ворначёва Пелагея Семёновна

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ворначёв Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ворначёва Пелагея Семёновна

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворначёва Пелагея Семёновна

Смерть
1944
Аристово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
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