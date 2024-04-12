Ворначёв Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ворначёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ворначёва Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Ворначёва Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ворначёв Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ворначёва Пелагея Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Аристово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область