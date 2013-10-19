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Сыртланов Фан Шагимарданович

Место рождения

с.Буздяк Буздякского района БАССР

Дата рождения

13.09.1943

Дата смерти

19.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.10.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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