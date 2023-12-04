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Авдотья Иванова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.03.1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1739 ст.

Отец: Иван Антонов

Мать: Ефимия Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1760

Муж: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Купреян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1767 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Устинья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1777 ст.

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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