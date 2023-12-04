Авдотья Иванова
Место рождения
Дата рождения01.03.1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1739 ст.
Отец: Иван Антонов
Мать: Ефимия Михайлова
Бракосочетание
1760
Муж: Яков Назаров
Рождение ребёнка
1761
Сын: Купреян Яковлев
Отец ребёнка: Яков Назаров
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Назаров
Рождение ребёнка
30.03.1767 ст.
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Назаров
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Устинья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Назаров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Назаров
Рождение ребёнка
13.07.1777 ст.
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Назаров
Смерть
Неизвестно