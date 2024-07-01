Гунько (Калюжная) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунько (Калюжная) Александра Петровна

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Место рождения

Савоськин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Калюжный Петр Елисеевич

Мать: Калюжная (Дьяченко) Анна Трофимовна

Савоськин, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гунько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гунько) Наташа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гунько Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юнда Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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