Гунько (Калюжная) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гунько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гунько) Наташа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гунько Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юнда Надежда
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно