Лунина -- Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина -- Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лунина Ксения Филатьевна

Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лунин Роман Филатьевич

Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лунина Евдокия Филатьевна

Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лунина мар Филатьевна

Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лунин Николай Филатьевич

Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лунин Михаил Филатьевич

Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Филат Павлович

Смерть
Неизвестно
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