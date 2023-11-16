Лунина -- Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лунина Ксения Филатьевна
Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лунина Евдокия Филатьевна
Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лунина мар Филатьевна
Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лунин Филат Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунин Филат Павлович
Смерть
Неизвестно