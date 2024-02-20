Степаненко Антон Логвинович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1879
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
11.01.1899
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.12.1899
Дочь: Борзенок Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Евфросиния Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
13.11.1903
Дочь: Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
29.06.1906
Сын: Степаненко Андрей Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
30.06.1908
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.07.1910
Дочь: Марина Антоновна
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1911
Сын: Степаненко Николай Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Степаненко Михаил Антонович
Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно