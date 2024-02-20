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Степаненко Антон Логвинович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Степаненко Логвин Даниилович

Мать: Степаненко Мария Онисимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
11.01.1899

Жена: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.12.1899

Дочь: Борзенок Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Евфросиния Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
13.11.1903

Дочь: Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
29.06.1906

Сын: Степаненко Андрей Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
30.06.1908

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: Марина Антоновна

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1911

Сын: Степаненко Николай Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Степаненко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Степаненко Ирина Евстафьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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